« Le monde en cause » : la Coupe du monde ne remplit pas les hôtels américains

À quelques semaines de la Coupe du monde de football, le tourisme reste à la traîne aux États-Unis. Des hôtels ont même commencé à brader leurs prix après un pic atteint en début d’année. Le secteur enregistre un nombre décevant de réservations pour cet été, selon le « Courrier international ». Une situation qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la guerre en Iran et un sentiment antiaméricain en hausse. L’éclairage d’Alexandre Rossé :