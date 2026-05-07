Ville de Neuchâtel: perte de près de 9 millions en 2025

La Ville de Neuchâtel a dégagé une perte de 8,9 millions de francs en 2025, contre un excédent de charges de 5,7 millions en 2024. Pour le Conseil communal, d’importants efforts doivent encore être déployés pour améliorer l'évolution de la masse salariale.

Le résultat 2025 s'est détérioré de 123'000 francs par rapport au budget. 'Les comptes répondent toutefois aux objectifs fixés. Ils intègrent notamment les premiers effets de la mise en oeuvre de loi sur l'accueil des enfants, la poursuite de MAE (école à journée continue), l’augmentation des charges de transfert, ainsi que des revenus fiscaux conformes aux attentes', a indiqué jeudi le Conseil communal.

Les charges d’exploitation augmentent de 6,9% par rapport au budget 2025. Cette hausse concerne principalement les charges de personnel (+8 %) ainsi que les charges de transfert (+2,3 %), en lien notamment avec l'augmentation de la facture sociale.

Les investissements nets s'élèvent à 44,3 millions de francs, contre 40,2 millions en 2024.

/ATS