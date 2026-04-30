La Chaux-de-Fonds ne va rallumer que ses principaux axes durant la nuit

La Chaux-de-Fonds ne va pas rallumer l’éclairage à tous ses passages piétons. La Ville le fait savoir dans un communiqué. Seuls les axes principaux (routes de transit, de liaison et collectrices) seront rallumés, dans un premier temps. Une modernisation rapide des installations afin d’éclairer les plus de 400 passages piétons n’est pas supportable financièrement, argumente la Ville. Actuellement, La Chaux-de-Fonds éteint son éclairage public de 0h30 à 5h30 en semaine et de 2h15 à 5h30 le week-end. La consommation d’énergie a ainsi été réduite « de 30% », constatent les autorités. Elles ajoutent que les enjeux « liés à la sécurité, à la santé et à la préservation de la biodiversité demeurent des priorités essentielles ». La Ville planche donc sur un éclairage ciblé de certaines rues secondaires. Les travaux d’adaptation prendront plusieurs mois.

La dérogation accordée aux Communes neuchâteloises pour éteindre l’éclairage public depuis la crise énergétique prend fin au terme de cette année. Cette semaine, devant le Grand Conseil, le Conseil d’État a averti les Communes qu’elles devraient assumer les conséquences de leurs choix en cas d’accident lié à l’absence d’éclairage. La Grande Béroche a déjà décidé de rester dans le noir à l’avenir. /comm-vco