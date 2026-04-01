« Le dossier du lundi » : 50 ans de la Commission fédérale féminine

Un demi-siècle après sa création, la Commission fédérale pour les questions féminines célèbre ...
« Le dossier du lundi » : 50 ans de la Commission fédérale féminine

Un demi-siècle après sa création, la Commission fédérale pour les questions féminines célèbre son engagement en faveur de l’égalité dans un contexte où les droits des femmes restent contestés.

Cesla Amarelle, présidente de la commission.  (Photo : KEYSTONE/Adrian Reusser). Cesla Amarelle, présidente de la commission.  (Photo : KEYSTONE/Adrian Reusser).

La Commission fédérale pour les questions féminines fête cette année un demi-siècle d’engagement en faveur de l’égalité. Créée le 28 janvier 1976, cette instance extraparlementaire est née dans un contexte où les inégalités entre femmes et hommes restaient fortement ancrées en Suisse, malgré l’introduction du suffrage féminin en 1971. 

Cinquante ans plus tard, elle continue de jouer un rôle central dans la promotion des droits des femmes. L’anniversaire de la commission sera célébré ce jeudi 23 à Berne, en présence notamment de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. 

Aujourd’hui, le rôle de la commission reste d’actualité. Notamment avec le retour de bâton antiféministe qui prend de l’ampleur.

Cesla Amarelle : « On sait qu'il y a 275 entités actives dans le domaine anti-genre en Europe, ce qui est énorme.»

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Cesla Amarelle répondait à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-aca


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