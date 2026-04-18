Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

La place de jeux du Parc Gallet a été inaugurée samedi matin à La Chaux-de-Fonds. Cette réalisation, d’un coût total de près de 500'000 francs, est issue d’un co-financement entre la Ville et les Lion’s Club locaux.
C’est une étape symbolique qui a été franchie samedi matin à La Chaux-de-Fonds. La première reconstruction sur le site des parcs Gallet et Crêtets, depuis la tempête dévastatrice du 24 juillet 2023, a été inaugurée en présence des autorités et de plusieurs représentants du Lion’s Club.
Si les finitions au niveau des espaces verts seront réalisées dans les prochaines semaines, les petits Chaux-de-Fonniers disposent déjà d’une nouvelle aire de jeux agrandie. Celle-ci comprend une zone pour les plus grands sous forme de château avec filets et toboggans, une autre pour les plus petits, plusieurs jeux adaptés pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu'une nouveauté: une double tyrolienne.
Ryan Smyth : « Le Lion’s Club a voulu une place la plus inclusive possible ».
Un cadeau international du Lion’s Club
Au Parc Gallet, la rénovation de l’aire de jeux a été accélérée par la volonté du Lion’s Club de soutenir financièrement un projet en particulier pour la reconstruction de la ville.
« On ne voulait pas forcément faire comme tout le monde, c’est-à-dire planter des arbres, bien qu’il est évidemment nécessaire de le faire », explique Pascal Pillonel, responsable du projet au sein du Lion’s Club La Chaux-de-Fonds. « On s’est dit que soutenir la reconstruction d’une place de jeux correspondait tout à fait aux valeurs du Lion’s Club. » Le club service a financé le mobilier et la Ville a pris en charge le coût des aménagements.
Pascal Pillonel : « Cette demande de financement international est une première en Suisse. »
Le "Lion's", de concert avec la section féminine « Deneb », ont mis en route une recherche de fonds. Celle-ci a été notamment alimentée par les bénéfices dégagés par l’organisation de plusieurs éditions de la soirée Vintage aux Anciens abattoirs, par des soutiens d’autres sections suisses, mais surtout par une contribution de la Fondation internationale du club service. Une somme qui atteint la moitié des quelque 180'000 francs récoltés par le Lion’s Club La Chaux-de-Fonds pour ce projet, dont le montant total avoisine les 500'000 francs.
Priorité sur le réaménagement global du Parc des Crêtets
Cet aménagement est, pour l’heure, le seul qui ait abouti au niveau du Parc Gallet. Le Conseil communal a mis la priorité sur le réaménagement complet de l’autre espace vert voisin, le Parc des Crêtets, validé politiquement par le Conseil général en février 2025 et pour lequel les travaux commenceront cet été. Le projet sera d’ailleurs présenté à la population lors d’une séance publique lundi soir 20 avril à 19h00 à l’aula du collège des Gentianes.
Par ailleurs, d'autres places de jeux seront inaugurées cette année. Une cérémonie est prévue pour celle de la rue de l’Avenir, avec le Kiwanis club, le 13 mai. Par la suite, deux espaces ludiques sont prévus dans le cadre du réaménagement du parc des Musées et un autre dans celui du parc des Crêtets. /lre