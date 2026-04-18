Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

Le "Lion's", de concert avec la section féminine « Deneb », ont mis en route une recherche de fonds. Celle-ci a été notamment alimentée par les bénéfices dégagés par l’organisation de plusieurs éditions de la soirée Vintage aux Anciens abattoirs, par des soutiens d’autres sections suisses, mais surtout par une contribution de la Fondation internationale du club service. Une somme qui atteint la moitié des quelque 180'000 francs récoltés par le Lion’s Club La Chaux-de-Fonds pour ce projet, dont le montant total avoisine les 500'000 francs.





Priorité sur le réaménagement global du Parc des Crêtets

Cet aménagement est, pour l’heure, le seul qui ait abouti au niveau du Parc Gallet. Le Conseil communal a mis la priorité sur le réaménagement complet de l’autre espace vert voisin, le Parc des Crêtets, validé politiquement par le Conseil général en février 2025 et pour lequel les travaux commenceront cet été. Le projet sera d’ailleurs présenté à la population lors d’une séance publique lundi soir 20 avril à 19h00 à l’aula du collège des Gentianes.

Par ailleurs, d'autres places de jeux seront inaugurées cette année. Une cérémonie est prévue pour celle de la rue de l’Avenir, avec le Kiwanis club, le 13 mai. Par la suite, deux espaces ludiques sont prévus dans le cadre du réaménagement du parc des Musées et un autre dans celui du parc des Crêtets. /lre