Premier « îlot à vanneaux » de Suisse créé près d’Anet

Bird Life Suisse a entrepris la création d’une zone appropriée pour que le vanneau huppé s’établisse ...
Premier « îlot à vanneaux » de Suisse créé près d’Anet

Bird Life Suisse a entrepris la création d’une zone appropriée pour que le vanneau huppé s’établisse à nouveau, et de manière stable, dans la région du Grand Marais.

Les vanneaux sont des nidifuges: dès leur éclosion, les poussins sont capables de marcher et de chercher leur nourriture tout seuls. (Photo : Lucas Lombardo) Les vanneaux sont des nidifuges: dès leur éclosion, les poussins sont capables de marcher et de chercher leur nourriture tout seuls. (Photo : Lucas Lombardo)

Faire revenir les vanneaux huppés en Suisse et dans la région des Trois Lacs. C’est l’objectif de Bird Life depuis plusieurs années. Ces oiseaux nichaient dans de grandes prairies humides le long des cours d’eau ou dans les marais. Ils y trouvaient de la nourriture en suffisance et étaient protégés des prédateurs tels que le renard. Des milieux qui ont « été détruits quasi en totalité en Suisse », explique l’organisation dans un communiqué. Les sites restants aujourd’hui sont trop petits et à la merci des prédateurs.

Raison pour laquelle Bird Life Suisse s’est lancée dans un projet pionnier. Non loin d’Anet, une clôture électrique fixe a été installée sur un terrain de six hectares appartenant au canton de Berne. « Tout d’abord, on a dû labourer le champ pour créer un sol ouvert et ensuite on l’a inondé. Ce sont les deux facteurs les plus importants pour attirer les vanneaux. (...) C’est ça qui ressemble un peu au site de nidification naturel », explique Lucas Lombardo, responsable du projet de conservation du vanneau huppé chez Bird Life Suisse. Le but est de permettre au plus grand nombre de poussins de voir le jour et de faire revenir à long terme l’espèce dans cette zone géographique. A la fin des années 1970, plus de 1000 couples nicheurs se trouvaient en Suisse, contre 80 au début des années 2000.

Lucas Lombardo: « C’est un oiseau spectaculaire et caractéristique pour notre pays »

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A noter que pour Bird Life, l’'« îlot à vanneaux » d'Anet constitue un premier pas important. L’organisation est convaincue que cette surface pourra servir de modèle pour d'autres projets. Il faut toutefois de la patience et de la persévérance. /sbo


 

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