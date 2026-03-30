L'heure du bilan pour Colombier Volley

Colombier Volley tient bon en Ligue A. Le club de volleyball masculin a dominé St-Gall lors du tour de classement la semaine passée, avec deux victoires en autant de matches.
Cette fin de saison « en apothéose » permet aux joueurs du Littoral neuchâtelois de s'assurer une 7e place finale au classement en Ligue A masculine. C’est un rang de plus par rapport à la fin du championnat régulier, où les Colombinois avaient terminé huitièmes et dernier avec trois points.
« L'équipe est arrivée vraiment en forme vers les play-off. C'est peut-être le seul regret qu'on peut avoir. »
« Si on m'avait dit une fois que j'étais à la tête d'un club qui serait 7ème de Ligue A, je l'aurais jamais cru et j'aurais signé tout de suite. »
Le président se réjouit également de la progression du club dans tous ses secteurs, et insiste sur l'importance de construire des structures solides en prévision d'une éventuelle relégation lorsque la Ligue A comptera à nouveau dix équipes. En 2027, Colombier Volley disputera sa troisième saison consécutive en Ligue Nationale. /cbs