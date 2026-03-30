L'heure du bilan pour Colombier Volley

Belle fin de saison pour Colombier Volley. Le club du Littoral neuchâtelois a dominé St-Gall ...
L'heure du bilan pour Colombier Volley

Belle fin de saison pour Colombier Volley. Le club du Littoral neuchâtelois a dominé St-Gall lors du tour de classement pour terminer à la 7e place de la Ligue Nationale A masculine. Le président Thomas Gutknecht tire un bilan positif. 

Colombier volley. (Photo : archives) Colombier volley. (Photo : archives)

Colombier Volley tient bon en Ligue A. Le club de volleyball masculin a dominé St-Gall lors du tour de classement la semaine passée, avec deux victoires en autant de matches. 

Cette fin de saison « en apothéose » permet aux joueurs du Littoral neuchâtelois de s'assurer une 7e place finale au classement en Ligue A masculine. C’est un rang de plus par rapport à la fin du championnat régulier, où les Colombinois avaient terminé huitièmes et dernier avec trois points.


« L'équipe est arrivée vraiment en forme vers les play-off. C'est peut-être le seul regret qu'on peut avoir. »

Ecouter le son

« Si on m'avait dit une fois que j'étais à la tête d'un club qui serait 7ème de Ligue A, je l'aurais jamais cru et j'aurais signé tout de suite. »

Ecouter le son

Le président se réjouit également de la progression du club dans tous ses secteurs, et insiste sur l'importance de construire des structures solides en prévision d'une éventuelle relégation lorsque la Ligue A comptera à nouveau dix équipes. En 2027, Colombier Volley disputera sa troisième saison consécutive en Ligue Nationale. /cbs


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Deux illustratrices neuchâteloises récompensées au Prix Burki 2026

Deux illustratrices neuchâteloises récompensées au Prix Burki 2026

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 18:06

Neuf ans de prison requis pour tentative de meurtre au Locle

Neuf ans de prison requis pour tentative de meurtre au Locle

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 16:10

Vols de voitures à la carrosserie de Cornaux

Vols de voitures à la carrosserie de Cornaux

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 15:24

Le Groupe E voit son bénéfice augmenter

Le Groupe E voit son bénéfice augmenter

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 12:00

Articles les plus lus

Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 11:41

Le Groupe E voit son bénéfice augmenter

Le Groupe E voit son bénéfice augmenter

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 12:00

Vols de voitures à la carrosserie de Cornaux

Vols de voitures à la carrosserie de Cornaux

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 15:24

Neuf ans de prison requis pour tentative de meurtre au Locle

Neuf ans de prison requis pour tentative de meurtre au Locle

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 16:10

Alcool et tabac encore trop facilement vendus aux mineurs

Alcool et tabac encore trop facilement vendus aux mineurs

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 10:17

Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 11:41

Le Groupe E voit son bénéfice augmenter

Le Groupe E voit son bénéfice augmenter

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 12:00

Vols de voitures à la carrosserie de Cornaux

Vols de voitures à la carrosserie de Cornaux

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 15:24

Quand le rêve se heurte aux traditions

Quand le rêve se heurte aux traditions

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 05:50

« Ma Commune à la Une » : Bevaix

« Ma Commune à la Une » : Bevaix

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 09:59

Alcool et tabac encore trop facilement vendus aux mineurs

Alcool et tabac encore trop facilement vendus aux mineurs

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 10:17

Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 11:41