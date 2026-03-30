L'heure du bilan pour Colombier Volley

Colombier Volley tient bon en Ligue A. Le club de volleyball masculin a dominé St-Gall lors du tour de classement la semaine passée, avec deux victoires en autant de matches.

Cette fin de saison « en apothéose » permet aux joueurs du Littoral neuchâtelois de s'assurer une 7e place finale au classement en Ligue A masculine. C’est un rang de plus par rapport à la fin du championnat régulier, où les Colombinois avaient terminé huitièmes et dernier avec trois points.



