Une personne portée disparue aux Geneveys-sur-Coffrane

Une femme portée disparue aux Geneveys-sur-Coffrane. La Police neuchâteloise lance un avis de recherche ce jeudi après-midi. Il concerne une femme de 54 ans se prénommant Valérie B. Elle n’a pas donné de nouvelles depuis mardi matin lorsqu’elle a quitté son domicile des Geneveys-sur-Coffrane vers 7h30. Son signalement est le suivant : 165 cm, de corpulence mince, porte des lunettes médicales, cheveux châtains, longs et lisses. Elle pourrait être vêtue d’une doudoune bicolore de couleur verte, précise le communiqué. Et d’ajouter qu’elle est une personne vulnérable sur le plan psychique et qu’elle pourrait être désorientée.

Toutes personnes ayant des informations sont priées de prendre contact avec la police, par téléphone au 032 889 90 00. /comm-crb