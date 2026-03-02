Un trail réservé uniquement aux femmes

Le calendrier des courses à pied neuchâteloise comprend une nouvelle épreuve. Sa particularité est d’être uniquement réservée aux femmes : le Swiss Women’s Trail est né ! Il se déroulera pour la première fois samedi 12 septembre au départ de Couvet sur deux distances à choix, 19 et 38 kilomètres, avec respectivement 750m et 1400m de dénivelé. Dans leur communiqué, les organisateurs indiquent vouloir attirer quelque 500 coureuses au Val-de-Travers. Ils espèrent aussi que leur événement deviendra, pour les traileuses, un tremplin vers de plus longues distances. /comm