Un trail réservé uniquement aux femmes

Le Swiss Women's Trail est né. Il se déroulera le 12 septembre au départ de Couvet sur deux ...
Le Swiss Women's Trail est né. Il se déroulera le 12 septembre au départ de Couvet sur deux distances à choix, 19 et 38 kilomètres. Ses organisateurs visent le demi millier de participantes. 

Un trail pour femmes uniquement. (photo archives)  Un trail pour femmes uniquement. (photo archives) 

Le calendrier des courses à pied neuchâteloise comprend une nouvelle épreuve. Sa particularité est d’être uniquement réservée aux femmes : le Swiss Women’s Trail est né ! Il se déroulera pour la première fois samedi 12 septembre au départ de Couvet sur deux distances à choix, 19 et 38 kilomètres, avec respectivement 750m et 1400m de dénivelé. Dans leur communiqué, les organisateurs indiquent vouloir attirer quelque 500 coureuses au Val-de-Travers. Ils espèrent aussi que leur événement deviendra, pour les traileuses, un tremplin vers de plus longues distances. /comm


 

