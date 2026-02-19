Le Canada aux Patinoires du Littoral

Le HC Neuchâtel Université l’annonce : l’équipe nationale de hockey sur glace du Canada affrontera ...
Le HC Neuchâtel Université l’annonce : l’équipe nationale de hockey sur glace du Canada affrontera la Hongrie aux Patinoires du Littoral le 13 mai. La coprésidente des Aigles en profite pour tirer le bilan de la saison de son équipe.

Isabelle Augsburger, coprésidente du HC Université Neuchâtel, était présente dans La Matinale ce jeudi.

Le grand honneur du HC Université Neuchâtel. Le club de hockey sur glace du Littoral l’annonce aujourd’hui : un match international de préparation va voir s’opposer les équipes nationales du Canada et de la Hongrie le 13 mai aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Invitée de la Matinale RTN, la coprésidente du club Isabelle Augsburger a évoqué ce prestigieux rendez-vous : « Le Canada à Neuchâtel c’est un truc incroyable qui va nous arriver. On est vraiment très très contents » Cette rencontre de préparation a lieu deux jours avant l’ouverture des Championnats du monde, le 15 mai en Suisse. Il s’agira du seul match de préparation du Canada dans le pays. Les Aigles préparent avant cela un repas de gala le 20 mars.

Isabelle Augsburger en a profité pour tirer le bilan de la saison du HC Neuchâtel Université. Celle-ci s’est un peu terminée en queue de poisson puisque le club a été éliminé mardi par Guin en quarts de finale des play-off alors qu’il avait terminé au troisième rang du classement lors de la saison régulière. « On s’attendait à mieux », avoue la coprésidente. « C’est clair qu’une élimination en quart de finale c’est toujours frustrant, quand on a fait une belle saison comme on l’a fait ». Elle ajoute tout de même que « ça a été un quart de finale très disputé : deux matches se sont terminés après prolongations. C’était vraiment une belle bataille ». /jhi


