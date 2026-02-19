Le Canada aux Patinoires du Littoral

Le grand honneur du HC Université Neuchâtel. Le club de hockey sur glace du Littoral l’annonce aujourd’hui : un match international de préparation va voir s’opposer les équipes nationales du Canada et de la Hongrie le 13 mai aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Invitée de la Matinale RTN, la coprésidente du club Isabelle Augsburger a évoqué ce prestigieux rendez-vous : « Le Canada à Neuchâtel c’est un truc incroyable qui va nous arriver. On est vraiment très très contents » Cette rencontre de préparation a lieu deux jours avant l’ouverture des Championnats du monde, le 15 mai en Suisse. Il s’agira du seul match de préparation du Canada dans le pays. Les Aigles préparent avant cela un repas de gala le 20 mars.