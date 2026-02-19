Imposition individuelle : notre débat

Les Suisses doivent se prononcer sur l’introduction d’une imposition individuelle. La réforme proposée par le Gouvernement et le Parlement vise à mettre fin à la différence de traitement fiscal entre couples mariés et non mariés. Concrètement, chaque personne serait imposée séparément, indépendamment de son état civil.

Les opposants estiment toutefois que ce modèle n’est pas la bonne réponse et qu’il risque d’engendrer de nouvelles inégalités.

Pour mieux comprendre les enjeux et les arguments des deux camps, RTN vous propose un débat ce vendredi, en direct de « La Matinale » dès 7h35. Les députés PLR Béatrice Haeny et UDC Raymond Clottu confronteront leurs positions. /sbe