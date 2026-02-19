Imposition individuelle : notre débat

L’imposition individuelle sera soumise au vote le 8 mars prochain. Les députés PLR Béatrice ...
Imposition individuelle : notre débat

L’imposition individuelle sera soumise au vote le 8 mars prochain. Les députés PLR Béatrice Haeny et UDC Raymond Clottu en débattent vendredi matin dès 7h35 sur RTN.

La loi fédérale sur l’imposition individuelle soumise au peuple le 8 mars prochain, est le contre-projet indirect à l’initiative pour des impôts équitables. La loi fédérale sur l’imposition individuelle soumise au peuple le 8 mars prochain, est le contre-projet indirect à l’initiative pour des impôts équitables.

Les Suisses doivent se prononcer sur l’introduction d’une imposition individuelle. La réforme proposée par le Gouvernement et le Parlement vise à mettre fin à la différence de traitement fiscal entre couples mariés et non mariés. Concrètement, chaque personne serait imposée séparément, indépendamment de son état civil.

Les opposants estiment toutefois que ce modèle n’est pas la bonne réponse et qu’il risque d’engendrer de nouvelles inégalités.

Pour mieux comprendre les enjeux et les arguments des deux camps, RTN vous propose un débat ce vendredi, en direct de « La Matinale » dès 7h35. Les députés PLR Béatrice Haeny et UDC Raymond Clottu confronteront leurs positions. /sbe


 

