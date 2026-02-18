Neuchâtel Université perd des plumes

C’est la fin pour le HC Neuchâtel Université. Les joueurs du Littoral se sont inclinés 3-2 mardi soir face à Guin lors du IVe acte des quarts de finale des play-off de 1re ligue. Les Aigles se font désormais mener 3-1. Les Fribourgeois sont donc assurés de remporter cette série au meilleur des cinq matches et de se qualifier pour les demi-finales. /crb