Neuchâtel Université perd des plumes

Les Aigles se sont à nouveau inclinés face à Guin, lors du IVe acte des quarts de finale des ...
Les Aigles se sont à nouveau inclinés face à Guin, lors du IVe acte des quarts de finale des play-off de 1re ligue. Le HC Neuchâtel Université s’est avoué vaincu 3-2 mardi soir.

Le HC Neuchâtel Université a encaissé trois but mardi soir. (Photo : Bertrand Pfaff) Le HC Neuchâtel Université a encaissé trois but mardi soir. (Photo : Bertrand Pfaff)

C’est la fin pour le HC Neuchâtel Université. Les joueurs du Littoral se sont inclinés 3-2 mardi soir face à Guin lors du IVe acte des quarts de finale des play-off de 1re ligue. Les Aigles se font désormais mener 3-1. Les Fribourgeois sont donc assurés de remporter cette série au meilleur des cinq matches et de se qualifier pour les demi-finales. /crb


Actualisé le

 

