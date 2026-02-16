Initiative SSR : notre débat

Faut-il réduire de moitié le budget de la SSR ? Le 8 mars, les citoyens votent sur l’initiative « 200 francs, ça suffit ». Le texte demande que la redevance radio-TV des ménages privés soit limitée à 200 francs par an et que celle des entreprises soit supprimée. L’initiative ne touche que la SSR et n’affecte pas directement les radios et télévisions locales qui bénéficient des fonds provenant de la redevance.

Pour comprendre les enjeux et les arguments des deux camps, RTN vous propose un débat, ce mardi 17 février juste après 7h30. Nos invités : Gaëtan Dubois, vice-président des Jeunes libéraux radicaux neuchâtelois, qui va défendre le texte face à Baptiste Hurni, Conseiller aux États socialiste et coprésident du comité romand contre l'initiative. /jhi