Initiative SSR : notre débat

L’initiative « 200 francs ça suffit » est au programme des votations fédérales du 8 mars. Baptiste ...
L’initiative « 200 francs ça suffit » est au programme des votations fédérales du 8 mars. Baptiste Hurni et Gaëtan Dubois en débattent mardi matin sur RTN.

L'initiative fait partie des quatre objets soumis au vote le 8 mars. (Photo d'illustration). L'initiative fait partie des quatre objets soumis au vote le 8 mars. (Photo d'illustration).

Faut-il réduire de moitié le budget de la SSR ? Le 8 mars, les citoyens votent sur l’initiative « 200 francs, ça suffit ». Le texte demande que la redevance radio-TV des ménages privés soit limitée à 200 francs par an et que celle des entreprises soit supprimée. L’initiative ne touche que la SSR et n’affecte pas directement les radios et télévisions locales qui bénéficient des fonds provenant de la redevance.

Pour comprendre les enjeux et les arguments des deux camps, RTN vous propose un débat, ce mardi 17 février juste après 7h30. Nos invités : Gaëtan Dubois, vice-président des Jeunes libéraux radicaux neuchâtelois, qui va défendre le texte face à Baptiste Hurni, Conseiller aux États socialiste et coprésident du comité romand contre l'initiative. /jhi


 

La nouvelle équipe rectorale de l'UniNE se présente

Câbles brûlés en gare de Lausanne : 1'000 fils à réparer 

« Le dossier du lundi » : l'imposition individuelle des couples mariés

La Fête des Vendanges 2026 placée sous le signe de « L'alchimie des sens »

Off February : 28 jours sans réseaux sociaux

Michaël Ferreira : entre grande humilité et critique de l'ordre établi

Le président du PS neuchâtelois se retire

« Ma Commune à la Une » : les 100 ans de Littoral Région

