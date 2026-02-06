Perturbations en vue sur l’A5

Bouchons en vue ce vendredi matin sur l’autoroute A5 en direction de Bienne. Un accident s’est produit vers 7h juste avant Champs-Coco. La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Serrières mais aussi à Vauseyon, par la ville de Neuchâtel, si vous arrivez de La Chaux-de-Fonds. /sma