Bouchons en vue ce vendredi matin sur l’autoroute A5 en direction de Bienne. Un accident s’est produit vers 7h juste avant Champs-Coco. La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Serrières mais aussi à Vauseyon, par la ville de Neuchâtel, si vous arrivez de La Chaux-de-Fonds. /sma
Perturbations en vue sur l’A5
Un accident s’est produit vers 7h ce vendredi en direction de Bienne. La sortie est forcée ...
RTN
