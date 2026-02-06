Perturbations en vue sur l’A5

Un accident s’est produit vers 7h ce vendredi en direction de Bienne. La sortie est forcée ...
Un accident s’est produit vers 7h ce vendredi en direction de Bienne. La sortie est forcée à Serrières mais aussi à Vauseyon avec déviation par la ville de Neuchâtel.

Bouchons en vue ce vendredi matin sur l’autoroute A5 en direction de Bienne. Un accident s’est produit vers 7h juste avant Champs-Coco. La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Serrières mais aussi à Vauseyon, par la ville de Neuchâtel, si vous arrivez de La Chaux-de-Fonds. /sma


 

