« En Boîte » : Hopla.ch, le Booking des loisirs

Localiser un club de billard dans la région, trouver une chorale à rejoindre ou s’initier au tir à l’arc : Hopla.ch ambitionne de proposer ce genre de solutions en quelques clics. Le site est conçu comme une plateforme où la population pourra trouver gratuitement toutes les informations et les contacts au sujet de l’offre locale de loisirs dans tous les genres.Actif dans un club de tennis de table, le créateur de Hopla, Vincent Pazeller, souhaitait proposer un site qui rendrait service aux sociétés locales. Après une étude de marché, il est arrivé à la conclusion que leur principale préoccupation était d’attirer de nouveaux membres. « Aujourd’hui on peut tout faire en ligne », rappelle le fondateur, « on peut acheter du matériel en Chine pour sa cuisine mais par contre ce qui est beaucoup plus difficile à savoir, c’est ce qui se passe à 500 mètres de chez soi, quels clubs sont actifs et quand ». Une situation que Hopla cherche à améliorer. Actuellement, ces informations sont éclatées un peu partout en ligne et pas toujours à jour. L’idée est de les centraliser et de s’assurer de leur pertinence, en association avec les clubs.

C’est grâce à un prix du Budget d’innovation collaborative de la Ville de Neuchâtel que le projet a pu être lancé. L’objectif à terme est de viser l’autosuffisance financière. Un but qui pourrait être atteint par des soutiens de type sponsoring, d’éventuelles subventions ou des mandats de service de la part d’entités étatiques. Une association baptisée PHARE chapeaute les activités du site et doit permettre d’épouser de type de modèle de fonctionnement.

« En tant qu’entrepreneur, je crois que c’est une bonne habitude de viser les étoiles pour atteindre la Lune », explique Vincent Pazeller. Raison pour laquelle, à l’heure actuelle, Hopla.ch est actif sur le Littoral neuchâtelois. À terme, ses activités pourraient s’étendre à tout le canton, à la Suisse romande, voire au pays tout entier. /jhi