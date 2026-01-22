En deux temps, Milvignes se dote d'un budget

Accouchement long et difficile, mais finalement réussi pour le budget 2026 de Milvignes. Le Conseil communal a proposé une nouvelle mouture suffisamment satisfaisante pour passer la rampe du Conseil général, réuni en assemblée extraordinaire jeudi soir. Au terme d’une séance tendue peu avant Noël, Arcinfo relayait que le législatif avait demandé de repousser l’examen du budget. Une demande qui faisait suite au dépôt par l’exécutif d’un amendement de dernière minute. Il prévoyait quatre mesures portant sur les investissements, les revenus, les charges et la dérogation au frein à l’endettement. Les groupes politiques avaient alors fait part de leur mécontentement face à ce procédé et son contenu, forçant le Conseil communal à revoir sa copie. Voilà pour le contexte.

Mais ce jeudi soir, la séance s’est avérée moins chahutée et les membres du Conseil général ont approuvé par 31 voix contre 7 et 1 abstention la seconde mouture présentée par l’exécutif. Seul le groupe UDC l'a refusée à une large majorité. Ce budget 2026 version « bis » présente un déficit - réduit par rapport au premier - de 1,2 million de francs ramené à 691'000 francs après un prélèvement de 530'000 francs dans la réserve de politique conjoncturelle. Le frein à l’endettement est respecté. L’enveloppement des investissements nets s’élève à 13,5 millions de francs. Pour parvenir à ce budget, le Conseil communal a revu les prévisions fiscales à la hausse pour un montant d’un million de francs. Quelques changements ciblés permettent de réduire les charges de 43'000 francs. Enfin, après adaptation des revenus et des charges, les investissements ont été revus à la baisse de 1,1 million de francs.





Le mea culpa du Conseil communal

Dans son rapport succinct au Conseil général en vue de cette séance extraordinaire, le Conseil communal a écrit : « Conscient que la présentation d’un amendement de dernière minute a pu susciter une certaine incompréhension et de la frustration, le Conseil communal tient à exprimer ses regrets quant à la précipitation de cette démarche et assure le Conseil général de sa volonté de maintenir un dialogue constructif et transparent pour la suite du processus budgétaire. » /jpp