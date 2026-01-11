Le HCC tombe à Bellinzone

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné face aux Snakes 4-2 dimanche soir en Swiss League de ...
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné face aux Snakes 4-2 dimanche soir en Swiss League de hockey sur glace

David Lindquist du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) David Lindquist du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds est rentré battu d’un nouveau long voyage du Tessin. Trois jours après sa qualification en Coupe de Suisse face à Bellinzone, le HCC s’est incliné 4-2 face aux jeunes tessinois. Les Abeilles ont dû évoluer avec un effectif décimé par les blessures et la grippe. Trois lignes valides seulement avaient été inscrites par Louis Matte sur la feuille de match. Le HCC dispute son prochain match  mardi aux Mélèzes à 19h45 contre Viège. Développement suit /lre 


 

