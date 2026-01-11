Le HCC tombe à Bellinzone

Le HC La Chaux-de-Fonds est rentré battu d’un nouveau long voyage du Tessin. Trois jours après sa qualification en Coupe de Suisse face à Bellinzone, le HCC s’est incliné 4-2 face aux jeunes tessinois. Les Abeilles ont dû évoluer avec un effectif décimé par les blessures et la grippe. Trois lignes valides seulement avaient été inscrites par Louis Matte sur la feuille de match. Le HCC dispute son prochain match mardi aux Mélèzes à 19h45 contre Viège. Développement suit /lre