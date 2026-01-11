Le HC La Chaux-de-Fonds est rentré battu d’un nouveau long voyage du Tessin. Trois jours après sa qualification en Coupe de Suisse face à Bellinzone, le HCC s’est incliné 4-2 face aux jeunes tessinois. Les Abeilles ont dû évoluer avec un effectif décimé par les blessures et la grippe. Trois lignes valides seulement avaient été inscrites par Louis Matte sur la feuille de match. Le HCC dispute son prochain match mardi aux Mélèzes à 19h45 contre Viège. Développement suit /lre
Le HCC tombe à Bellinzone
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné face aux Snakes 4-2 dimanche soir en Swiss League de ...
RTN
Actualités suivantes
Alice Di Piazza : une pianiste de renommée internationale qui se ressource à La Ferrière
Région • Actualisé le 11.01.2026 - 15:57
Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures
Région • Actualisé le 11.01.2026 - 11:47
Une Vénézuélienne établie dans le Haut oscille entre espoir et prudence
Région • Actualisé le 09.01.2026 - 17:13
Articles les plus lus
Une Vénézuélienne établie dans le Haut oscille entre espoir et prudence
Région • Actualisé le 09.01.2026 - 17:13
Fixations de ski : un réglage professionnel peut éviter de graves blessures
Région • Actualisé le 11.01.2026 - 11:47
Une Vénézuélienne établie dans le Haut oscille entre espoir et prudence
Région • Actualisé le 09.01.2026 - 17:13