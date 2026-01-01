Incendie à Crans-Montana en direct

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar 'Le Constellation' à Crans-Montana ...
Incendie à Crans-Montana en direct

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar 'Le Constellation' à Crans-Montana (VS). Selon les médias régionaux, le bilan pourrait être très lourd. Suivez notre fil en direct.

Plusieurs morts dans un incendie mercredi soir à Crans-Montana. (Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE) Plusieurs morts dans un incendie mercredi soir à Crans-Montana. (Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Un 'événement grave' s'est produit dans un bar de la station de Crans-Montana vers 01h30, a indiqué la police dans un communiqué publié peu après 08h00. 'Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées'.

;
Un incendie a fait de nombreux morts et blessés tôt jeudi dans le bar "Le Constellation" à Crans-Montana (VS).

Selon la RTS, les hôpitaux de toute la Suisse romande seront sollicités pour la prise en charge des blessés.
Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment du drame. 

Un important dispositif a été mis en place. Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L'intervention est toujours en cours. Le secteur est totalement interdit d'accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.
Les causes du drame ne sont pas connues dans l'immédiat. La police cantonale tient une conférence de presse à 10h00, retransmise en direct par la RTS.

TickarooLive Blog Software


 

Actualités suivantes

Le Grand Conseil rénove ses fauteuils : « Pour prendre de bonnes décisions, nos députés doivent être bien assis ! »

Le Grand Conseil rénove ses fauteuils : « Pour prendre de bonnes décisions, nos députés doivent être bien assis ! »

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 09:17

Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2026

Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2026

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 16:00

Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 10:50

« L’inclusion doit générer des bénéfices pour tout le monde »

« L’inclusion doit générer des bénéfices pour tout le monde »

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 16:45

Articles les plus lus

Les enfants joueront sur des abeilles à la place des Lilas

Les enfants joueront sur des abeilles à la place des Lilas

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 16:30

« L’inclusion doit générer des bénéfices pour tout le monde »

« L’inclusion doit générer des bénéfices pour tout le monde »

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 16:45

Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 10:50

Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2026

Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2026

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 16:00

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

La « fausse » neige séduit aux Bugnenets-Savagnières

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 11:20

Prudence conseillée au lac des Taillères

Prudence conseillée au lac des Taillères

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 14:49

Les enfants joueront sur des abeilles à la place des Lilas

Les enfants joueront sur des abeilles à la place des Lilas

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 16:30

Neuchâtel a vécu sous l’un des pires brouillards de Suisse en décembre

Neuchâtel a vécu sous l’un des pires brouillards de Suisse en décembre

Région    Actualisé le 30.12.2025 - 18:33