« En boîte » : Des skis en bois fabriqués dans le Jura bernois

« Mon rêve depuis tout petit c’était de fabriquer ma propre marque de ski », confie Simon Geiser. Le rêve est devenu réalité il y a deux ans, alors qu’il réalisait un projet individuel de fin d’année pour sa 11e année scolaire. Les paris sont lancés, il développera trois paires de skis puis, rejoint par son papa, il concrétisera son idée de marque prénommée La Tanne.

Son entreprise est née du mélange de ses deux passions : le bois et le ski. En parallèle de son apprentissage de charpentier, Simon Geiser, fabrique ses lattes dans son petit atelier de Tavannes, en compagnie de son papa. Le bois est local et en partie découpé dans une menuiserie jurassienne. « Après 20 heures de programmation sur ordinateur, encore quelques-unes à préparer le chablon et 10 de fabrication, les skis sont enfin prêts », détaille le jeune créateur.