« En boîte » : Des skis en bois fabriqués dans le Jura bernois

Simon Geiser, apprenti charpentier, a développé son entreprise de ski en bois. Ils sont fabriqués ...
« En boîte » : Des skis en bois fabriqués dans le Jura bernois

Simon Geiser, apprenti charpentier, a développé son entreprise de ski en bois. Ils sont fabriqués entre Tavannes et les Franches-Montagnes.

Pour créer ses skis artisanaux, Simon Geiser dédie 10 heures à la fabrication. Pour créer ses skis artisanaux, Simon Geiser dédie 10 heures à la fabrication.

« Mon rêve depuis tout petit c’était de fabriquer ma propre marque de ski », confie Simon Geiser. Le rêve est devenu réalité il y a deux ans, alors qu’il réalisait un projet individuel de fin d’année pour sa 11e année scolaire. Les paris sont lancés, il développera trois paires de skis puis, rejoint par son papa, il concrétisera son idée de marque prénommée La Tanne.

Son entreprise est née du mélange de ses deux passions : le bois et le ski. En parallèle de son apprentissage de charpentier, Simon Geiser, fabrique ses lattes dans son petit atelier de Tavannes, en compagnie de son papa. Le bois est local et en partie découpé dans une menuiserie jurassienne. « Après 20 heures de programmation sur ordinateur, encore quelques-unes à préparer le chablon et 10 de fabrication, les skis sont enfin prêts », détaille le jeune créateur.

Simon Geiser : « Skier avec des matériaux locaux, c’est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. »

Ecouter le son

Ici, chaque paire est unique « les deux skis ne seront pas pareils vu que le bois est complètement différent », explique Simon Geiser. Trois essences sont principalement proposées aux clients : Zébrano, Noyer et Frêne. Pour lui, « c'est une fierté de pouvoir skier mes propres skis, construits avec du bois local ». /vfe


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Des répondants formés pour prévenir les menaces

Des répondants formés pour prévenir les menaces

Région    Actualisé le 18.12.2025 - 18:07

Nicolas Gigandet ne briguera pas un nouveau mandat à la présidence de la LNM

Nicolas Gigandet ne briguera pas un nouveau mandat à la présidence de la LNM

Région    Actualisé le 18.12.2025 - 16:12

Des peines de prison avec sursis et une expulsion du territoire pour un braquage aux Brenets

Des peines de prison avec sursis et une expulsion du territoire pour un braquage aux Brenets

Région    Actualisé le 18.12.2025 - 12:09

Neuchâtel renforce l’aide financière aux familles d’accueil

Neuchâtel renforce l’aide financière aux familles d’accueil

Région    Actualisé le 18.12.2025 - 11:45

Articles les plus lus

Boudry veut valoriser la plus ancienne église de la région

Boudry veut valoriser la plus ancienne église de la région

Région    Actualisé le 17.12.2025 - 16:23

La Boissonnerie : « Toute belle histoire a une fin »

La Boissonnerie : « Toute belle histoire a une fin »

Région    Actualisé le 17.12.2025 - 17:41

RTN se mobilise pour les enfants victimes de violence

RTN se mobilise pour les enfants victimes de violence

Région    Actualisé le 18.12.2025 - 11:46

Salaires des avocats stagiaires revus à la hausse à Neuchâtel

Salaires des avocats stagiaires revus à la hausse à Neuchâtel

Région    Actualisé le 18.12.2025 - 15:41