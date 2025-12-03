Puffs : Neuchâtel veut aussi les interdire

Le canton de Neuchâtel souhaite interdire la vente de puffs. Une motion en ce sens a été approuvée ce mardi par le législatif neuchâtelois. Ces cigarettes électroniques jetables sont déjà interdites à la vente dans plusieurs autres cantons romands.

Le texte a été approuvé par 70 oui, 27 non et 3 abstentions. Des députés PLR et l'UDC s'y sont opposés, en expliquant que la législation neuchâteloise ferait doublon, vu que la question sera réglée au niveau fédéral.

Selon la commission, les cigarettes électroniques jetables, appelées puffs, posent des risques accrus de dépendance et de problèmes pulmonaires chez les jeunes utilisateurs. "Sur le plan environnemental, les puffs sont un véritable fléau", peut-on lire dans le texte. Elles contiennent des batteries au lithium, difficiles à recycler, ainsi que d’importantes quantités de plastique.

En Valais et à Genève

Le Valais a déjà interdit la vente des puffs. Cette mesure, qui est entrée en vigueur le 1er novembre, a été contestée par une multinationale qui vend des cigarettes, au Tribunal fédéral.

A Genève, l'interdiction de la vente des puffs, votée par le Grand Conseil en août dernier, va être appliquée et contrôlée par les autorités. La justice a rejeté l'effet suspensif qui avait été demandé par des recourants.

Jura et Berne sont aussi favorables à une interdiction. Une motion en ce sens a aussi été adoptée par le Parlement fédéral en juin. Une adaptation de la loi fédérale est attendue mais pourrait prendre du temps.

Régulation stricte des « snus »

Le Grand Conseil neuchâtelois a aussi accepté un rapport de la commission santé. Ce dernier modifie la loi sur le commerce pour que des achats-tests puissent être effectués dans le domaine. La loi sur la santé a été aussi changée pour intégrer les interdictions de fumer des cigarettes électroniques aux espaces fermés et aux espaces extérieurs immédiats des écoles et des lieux accueillant des enfants.

Les députés ont aussi approuvé une motion d'Aurélie Gressot (POP), demandant une régulation stricte, voire une interdiction, de la vente des sachets de nicotine ou "snus". Le texte a obtenu une égalité de voix (46 oui, 46 non et 7 abstentions) mais la voix prépondérante du président Emile Blant (Vert-e-s) a permis que le texte soit accepté. /ATS