Le HCC solide vainqueur de Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 5-1 contre Viège mardi soir aux Mélèzes, en Swiss League de hockey sur glace, et consolide sa deuxième place au classement.

David Eugster (Photo : Bertrand Pfaff) David Eugster (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds a pris l’ascendant lors d’un deuxième tiers décisif. Après un premier acte sans but, les Abeilles ont trouvé l’ouverture grâce à Rüegsegger, puis Gehringer a doublé la mise quelques instants plus tard. Les hommes de Louis Matte ont ensuite contrôlé la rencontre pour s’imposer 5-1 et consolider leur position de dauphin en Swiss League. Développement suit / fph


