Le HCC solide vainqueur de Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds a pris l’ascendant lors d’un deuxième tiers décisif. Après un premier acte sans but, les Abeilles ont trouvé l’ouverture grâce à Rüegsegger, puis Gehringer a doublé la mise quelques instants plus tard. Les hommes de Louis Matte ont ensuite contrôlé la rencontre pour s’imposer 5-1 et consolider leur position de dauphin en Swiss League. Développement suit / fph