Les Gorges du Seyon fermées à la montée

La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Vauseyon en raison d’un accident ...
Les Gorges du Seyon fermées à la montée

La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Vauseyon en raison d’un accident.

Les Gorges du Seyon sont fermées en direction de La Chaux-de-Fonds. Les Gorges du Seyon sont fermées en direction de La Chaux-de-Fonds.

La voie montante des Gorges du Seyon est fermée à la circulation en raison d’un accident. La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Vauseyon. La circulation est très difficile dans le secteur. /sma

 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 04:26

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 11:30

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 10:00

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 08:43

Articles les plus lus

Chasseron : réouverture espérée l’été prochain

Chasseron : réouverture espérée l’été prochain

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 16:28

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 08:43

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 10:00

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 11:30