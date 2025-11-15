Des débuts prometteurs pour le système MAE

MAE passe avec succès le cap de sa première année. Ce projet pilote, mis sur pied à la rentrée 2024 dans deux collèges de la ville de Neuchâtel, rencontre un franc succès. Le taux d’élèves inscrits à Ma journée à l’école au Crêt-du-Chêne et à Serrières avoisine les 75%, soit 511 enfants, ce qui veut dire que trois élèves sur quatre fréquentent la structure au moins une fois par semaine. Les enfants peuvent être pris en charge de 6h45 à 18h45. Ils sont accueillis avant et après les cours et durant la pause de midi. Dès 14h30, ils peuvent participer à des activités parascolaires et sont épaulés dans leurs devoirs. La pause de midi a été rallongée à la demande générale, explique Nicole Baur, conseillère communale à Neuchâtel en charge du Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports (FFSS). Elle est passée d’une heure à une heure et quart pour répondre, notamment, aux préoccupations des parents dont les enfants rentrent manger à la maison.