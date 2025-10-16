Plainte pénale pour viol contre un politicien neuchâtelois en vue

Le député neuchâtelois PLR Quentin Di Meo est visé par une plainte pénale pour des actes d’ordre sexuel sur une jeune femme, des faits qui remonteraient à 2017 lors de l’Abbaye de Fleurier, alors qu’il avait 24 ans et elle 17 ; il conteste les accusations. « La plainte date du mois d’août, mais la police avait déjà procédé à des investigations préliminaires auparavant, à la suite de rumeurs persistantes », a déclaré jeudi à Keystone-ATS Pierre Aubert, procureur général, revenant sur une information « d'Arcinfo ». La durée de l'instruction ne peut pas être déterminée pour le moment, a-t-il ajouté.

Selon le quotidien neuchâtelois, l'ex-candidat au Conseil d'Etat et actuel président du groupe PLR-Le Centre au Grand Conseil aurait tenté d’embrasser la victime, qui aurait refusé. Il l’aurait alors traînée de force sur environ 300 mètres, étranglée et violée à proximité du terrain de football.

Le Vallonnier a déclaré à « Arcinfo » ne s’être jamais retrouvé seul avec cette jeune femme qui ne faisait pas partie de son cercle d’amis.

/ATS