« Objectif Chasseral » pour repenser l’avenir d’un site emblématique

Entre affluence touristique, préservation de la biodiversité et qualité d’accueil, le Chasseral se trouve face à plusieurs défis en ce qui concerne son avenir. Pour y répondre, le Parc Chasseral, main dans la main avec Grand Chasseral Tourisme, Jura bernois.Bienne et les communes partenaires (Saint-Imier, Nods, Villeret, Lignières et Val-de-Ruz), a initié « Objectif Chasseral ». Ce processus au long cours veut fédérer les habitants, les visiteurs, les acteurs touristiques et les institutions autour d’une seule et même question : comment gérer durablement ce site naturel unique, visité chaque année par plus de 200’000 personnes ?





Cinq thèmes de réflexion



La démarche s’articule principalement autour de cinq axes, à savoir la gouvernance, l’accès, l’accueil, la cohabitation des usages et la communication. Ces derniers ont été prédéfinis après consultation des différents acteurs régionaux. « Réfléchir à l’avenir d’un site aussi important va prendre du temps », souligne Géraldine Guesdon-Annan, directrice adjointe « Développement et médiation territoriale » pour le Parc Chasseral. En effet, le projet « Objectif Chasseral » n’en n’est qu’à ses débuts mais déjà quelques premiers enjeux ont pu être clairement identifiés. Il s’agit principalement des bouchons liés à la surfréquentation automobile, de l’avenir du bus de montagne, ou encore de la qualité de l’accueil dans les métairies.