« Objectif Chasseral » pour repenser l’avenir d’un site emblématique

Le Parc naturel régional Chasseral et ses partenaires ont lancé début 2025 une vaste démarche participative. L’objectif est d’imaginer collectivement comment préserver à l'avenir ce sommet
Entre affluence touristique, préservation de la biodiversité et qualité d’accueil, le Chasseral se trouve face à plusieurs défis en ce qui concerne son avenir. Pour y répondre, le Parc Chasseral, main dans la main avec Grand Chasseral Tourisme, Jura bernois.Bienne et les communes partenaires (Saint-Imier, Nods, Villeret, Lignières et Val-de-Ruz), a initié « Objectif Chasseral ». Ce processus au long cours veut fédérer les habitants, les visiteurs, les acteurs touristiques et les institutions autour d’une seule et même question : comment gérer durablement ce site naturel unique, visité chaque année par plus de 200’000 personnes ?
Cinq thèmes de réflexion
La démarche s’articule principalement autour de cinq axes, à savoir la gouvernance, l’accès, l’accueil, la cohabitation des usages et la communication. Ces derniers ont été prédéfinis après consultation des différents acteurs régionaux. « Réfléchir à l’avenir d’un site aussi important va prendre du temps », souligne Géraldine Guesdon-Annan, directrice adjointe « Développement et médiation territoriale » pour le Parc Chasseral. En effet, le projet « Objectif Chasseral » n’en n’est qu’à ses débuts mais déjà quelques premiers enjeux ont pu être clairement identifiés. Il s’agit principalement des bouchons liés à la surfréquentation automobile, de l’avenir du bus de montagne, ou encore de la qualité de l’accueil dans les métairies.
Géraldine Guesdon-Annan : « Le premier bilan est extrêmement positif : les acteurs locaux, les communes et les photographes se sont mobilisés et engagés autour du projet »
Des rendez-vous participatifs cet automne
Le coup d’envoi de cet ambitieux projet est notamment marqué par l’exposition « Chasseral – Vues de loin », présentée dans onze métairies du Chasseral jusqu’à la fin du mois d’octobre. Outre les photos à admirer, des sets de table permettront aussi aux visiteurs de laisser leurs idées derrière eux. Parallèlement, une dizaine d’événements, tels que des marches-débats ou un cinéma pastoral, inviteront également les personnes intéressées au dialogue. Enfin, en guise de point d’orgue de cette première phase exploratoire, la mise sur pied, le 25 octobre, de neuf marches-débats, dont trois à vélo, qui permettront aux porteurs du projet de recueillir auprès des participants leurs différentes idées et visions pour l’avenir. Les pistes d’action issues de cette grande concertation publique seront ensuite analysées durant l'hiver. Certaines seront testées dès 2027, avec notamment la recherche de solutions pour renforcer l’accès en transports publics qui représente un des enjeux majeurs pour l’avenir du site.