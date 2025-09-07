La gardienne des archives communales de Val-de-Travers

Elle veille seule sur les archives communales de Val-de-Travers. Gyöngyi Bernaschina a décroché son poste juste après la fusion de la Commune et œuvre depuis 2009 à la classification des archives des neuf anciennes communes, auxquelles s’ajoutent celles des 16 dernières années. L’archiviste communale a du travail par-dessus la tête : elle gère les permis de construire et leur classement, mais aussi les archives des biens culturels (tableaux, drapeaux et autres maquettes), les archives privées, sans oublier des kilomètres de papiers classés sur deux étages dans les locaux de l’ancienne usine Dubied à Couvet.
Et encore : certaines archives sont aussi réparties dans les différents villages vallonniers.
Reportage dans les archives de la Commune de Val-de-Travers
Au fil des années, Gyöngyi Bernaschina a pu bénéficier d’aide plusieurs fois. Ces derniers temps par exemple, elle définit quels livres resteront dans la bibliothèque patrimoniale avec la commission culturelle. La collection est garnie de la « revue de Paris » datée de 1908. La commission est aussi active pour les biens culturels et les derniers achats de la Commune de Val-de-Travers à des artisans locaux.
Gyöngyi Bernaschina : « Ce métier, c’est un bonheur. Je vais tenir jusqu’à ma retraite ! »
Le rapatriement des dossiers à Couvet a permis de faire gagner du temps à l’archiviste communale. « Au début, je me promenais sur neuf communes. Pour aller aux Bayards, je perdais 45min pour un dossier. » Même s’il est riche, Gyöngyi Bernaschina estime que son travail arrivera un jour à terme. Avec les solutions informatiques employées depuis quelques années par Val-de-Travers, l’archiviste communale voit une réduction de la quantité de papier à classer. Et surtout, une bonne partie est jetée. « Sur le 100% de documents produits par une commune, on n’en garde que 10% », détaille Gyöngyi Bernaschina.
« Ce sont des parchemins. Malheureusement, ils ont été mal entreposés.»
Parmi les « documents qui marquent », Gyöngyi Bernaschina nous a présenté une boite de parchemins carolingiens, de la commune des Bayards. « Un parchemin date de 1805, mais ce n’est pas le plus ancien », explique l’archiviste de Val-de-Travers. Même s’ils ont été mal pliés et donc mal conservés, il est important de les conserver. « Le jour où ils devront être consultés par un historien, on fera peut-être un effort pour les remettre en état. Mais là, ils sont trop fragiles. » Les archives communales sont ouvertes à tous, sur rendez-vous. /swe