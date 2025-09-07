La gardienne des archives communales de Val-de-Travers

Elle veille seule sur les archives communales de Val-de-Travers. Gyöngyi Bernaschina a décroché son poste juste après la fusion de la Commune et œuvre depuis 2009 à la classification des archives des neuf anciennes communes, auxquelles s’ajoutent celles des 16 dernières années. L’archiviste communale a du travail par-dessus la tête : elle gère les permis de construire et leur classement, mais aussi les archives des biens culturels (tableaux, drapeaux et autres maquettes), les archives privées, sans oublier des kilomètres de papiers classés sur deux étages dans les locaux de l’ancienne usine Dubied à Couvet.

Et encore : certaines archives sont aussi réparties dans les différents villages vallonniers.