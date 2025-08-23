PSN : un oui et un non le 28 septembre

Le parti socialiste neuchâtelois était en congrès cantonal samedi. Il a pris position sur les ...
PSN : un oui et un non le 28 septembre

Le parti socialiste neuchâtelois était en congrès cantonal samedi. Il a pris position sur les votations du 28 septembre prochain.

Les socialistes neuchâtelois étaient en congrès cantonal samedi. Les socialistes neuchâtelois étaient en congrès cantonal samedi.

Le congrès cantonal du parti socialiste neuchâtelois samedi à La Chaux-de-Fonds a débuté avec une minute de silence en mémoire des trois victimes du drame de Corcelles.

Les militants ont ensuite pris position sur les deux objets soumis à votation le 28 septembre. Ils se sont prononcés contre l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires. Les socialistes neuchâtelois estiment que « ce texte, s’il est accepté, entraînerait la suppression de la valeur locative. Une disparition qui aurait pour conséquence des pertes fiscales d’environ 2 milliards de francs, au bénéfice des riches propriétaires immobiliers », écrivent-ils dans un communiqué diffusé samedi.

Le PSN s’est encore prononcé en faveur de la nouvelle e-ID. Il y voit un projet qui répond aux critiques de 2021. « En étant entièrement gérée par la Confédération, la nouvelle identité électronique respecte la protection des données. Ni l’État ni des entreprises privées ne pourront retracer de quelle manière ou quand l’e-ID est utilisée ». /comm-cwi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Landeron part sur Soleure

Le Landeron part sur Soleure

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:36

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:00

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 10:00

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 17:30

Articles les plus lus

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 16:34

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 17:30

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 10:00

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:00

Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 14:59

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 16:34

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 17:30

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 10:00

Tempête à La Chaux-de-Fonds : le cap des 100 millions de francs bientôt franchis à l’Ecap

Tempête à La Chaux-de-Fonds : le cap des 100 millions de francs bientôt franchis à l’Ecap

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 14:04

Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 14:59

Route du Val-de-Travers rouverte

Route du Val-de-Travers rouverte

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 15:12

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 16:34