PSN : un oui et un non le 28 septembre

Le congrès cantonal du parti socialiste neuchâtelois samedi à La Chaux-de-Fonds a débuté avec une minute de silence en mémoire des trois victimes du drame de Corcelles.

Les militants ont ensuite pris position sur les deux objets soumis à votation le 28 septembre. Ils se sont prononcés contre l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires. Les socialistes neuchâtelois estiment que « ce texte, s’il est accepté, entraînerait la suppression de la valeur locative. Une disparition qui aurait pour conséquence des pertes fiscales d’environ 2 milliards de francs, au bénéfice des riches propriétaires immobiliers », écrivent-ils dans un communiqué diffusé samedi.

Le PSN s’est encore prononcé en faveur de la nouvelle e-ID. Il y voit un projet qui répond aux critiques de 2021. « En étant entièrement gérée par la Confédération, la nouvelle identité électronique respecte la protection des données. Ni l’État ni des entreprises privées ne pourront retracer de quelle manière ou quand l’e-ID est utilisée ». /comm-cwi