Casque, immatriculation, permis: des règles qui changent en fonction du deux-roues

Ils ressemblent davantage à des mini-motos qu'à des vélos. Et pourtant, au guidon, les pilotes doivent se plier aux mêmes exigences que les cyclistes. Les scooters électriques font partie des ces deux-roues de plus en plus prisés par les Suisses, tout comme les trottinettes également. Un engouement que reconnaît Laurent Pignot, porte-parole du TCS. «On voit de plus en plus de ces modèles électriques, y compris hybrides, comme des trottinettes avec des sièges», admet-il.

Dans la région non plus, observer ces véhicules sur les routes n'est pas rare, une simple promenade à Bienne permet de le constater. Dans la cité seelandaise, des magasins spécialisés existent même depuis quelques années. Ce qui étonne davantage, en revanche, c’est de voir des conducteurs parfois sans casque ni plaque. Et derrière ces détails bien visibles, il y a parfois plus surprenant encore: aucun permis n’est nécessaire pour enfourcher certains de ces modèles. Un argument que l’un des revendeurs biennois met d’ailleurs en avant sur son site internet.





Une question de catégorie

Rien d'anormal néanmoins selon Laurent Pignot. «Ce qui compte, c'est leur catégorie légale et pas leur apparence», explique le porte-parole du TCS. Puissance, vitesse ou encore poids du véhicule font ainsi partie des critères qui déterminent les règles de la route à suivre. Dès lors, si la conduite d'un scooter électrique oblige le port du casque et la détention d'un permis, un autre presque identique pourrait ne pas requérir autant de conditions.