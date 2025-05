Le froid ne freine pas les vainqueurs à La Brévine

Il fallait du souffle… et des nerfs solides, mercredi soir à La Brévine. Dans le froid et sous la pluie, les coureurs du BCN Tour ont disputé la 3e étape de cette édition 2025. Le tracé, composé de 9,2 km et 244 mètres de dénivelé, alternait routes goudronnées, chemins forestiers et passages étroits, avec une montée jusqu’à la Ronde-Chaux et un retour par la route de Chobert, sous une température aux alentours de 5 degrés. L’épreuve n’a pas échappé à quelques chutes. Chez les hommes, le Savoyard habitant de Chez-le-Bart, Aubin Ferrari, s’impose en 33’15’’, devant le Boudrysan Mirko Ratano (+52’’) et le Neuchâtelois Tristan Kpfier (+58’’). « Je pratique du trail et de l’ultra-trail, je savais que la première étape à Marin allait être difficile en comparaison avec celle-ci », ajoute Aubin Ferrari. Selon le jeune coureur de 28 ans, qui avait terminé cinquième lors de la première étape et 2e au Locle le 30 avril dernier, ce sont ses bonnes chaussures, adaptées à la météo et aux conditions, qui l’ont sauvé, contrairement à Alexis Lhériau, qui était premier au classement général avant cette course et qui a chuté (+59’’).