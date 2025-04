Outrepasser la mise à ban des champs « c’est un manque de savoir-vivre »

Dans les champs de notre région on retrouve du bétail, de l’herbe, mais aussi des piétons, cyclistes et automobilistes. « J’ai déjà eu des voitures qui ont tourné dans mes cultures et un taureau qui est parti après qu’une personne a laissé la clôture ouverte », raconte Christian Tschanz, agriculteur à la Cibourg et vice-président de la Chambre d’agriculture du Jura bernois.