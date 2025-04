Deux grandes tendances pour l’immobilier neuchâtelois

Les tendances pour 2025

De manière générale, la demande dépasse l’offre dans la région, ce qui participe à la hausse des loyers. Malgré un regain de la construction en 2024, l’offre de logements en propriété (villas et PPE) reste limitée, ce qui devrait maintenir la hausse des prix. Il en va de même pour la location, où « la demande devrait rester excédentaire », et donc les loyers seront toujours à la hausse.

Ces tendances, avec une demande soutenue et des prix plus attractifs que dans d’autres cantons et donc une offre qui peine à suivre, devraient se prolonger en 2025, avec une hausse des prix des villas neuchâteloises. Pour les PPE, la BCN constate que la construction se déploie et que des projets sont en cours, mais que l’offre reste stable, induisant là encore une hausse des prix, malgré un contexte favorable. Le Val-de-Travers enregistre un record avec « une flambée des prix » de 10% sur un an.