Une saison de tous les superlatifs pour les skieurs suisses !

Le ski suisse a vécu une saison incroyable. Les dernières courses des finales de la Coupe du monde de ski alpin se sont déroulées hier à Sun Valley. Sur la piste américaine, le Neuchâtelois d’Hérémence a pris la 5e place du slalom, alors que la Schwytzoise Wendy Holdener s’est classée 4e et la Valaisanne Camille Rast 14e. Camille Rast et Loïc Meillard ratent le coche dans la course au globe de la spécialité, en terminant respectivement 2e et 3e de la discipline.

Mais cette soirée blanche pour le ski helvétique n’est pas représentative de la saison qui vient de se terminer. Un hiver record pour la nation, qui termine d’ailleurs en tête du classement par pays pour la 3e fois de suite.

Lydiane Guenat, journaliste à RTN, a rappelé dans La Matinale, que « les skieurs helvétiques ont signé 44 podiums, dont 17 victoires en 37 courses de Coupe du Monde. » Et ces médailles ont été décrochées dans toutes les disciplines, notamment de celles de vitesse. Chez les hommes, le Super G et la descente ont rapporté 27 podiums, dont dix victoires. Parmi les skieurs qui ont marqué, Lydiane Guenat cite les noms de Marco Odermatt, bien sûr, mais aussi ceux de Franjo von Allmen et Alexis Monney. Cet hiver a aussi été très faste pour Loïc Meillard qui « est monté à huit reprises sur le podium, pour trois victoires et s’est paré de bronze en géant aux Mondiaux et surtout d’or en combiné par équipe. »