PLR : Quentin Di Meo et les deux sortants pour le Château sur la liste de droite

L’Alliance neuchâteloise est à bout touchant. Après Le Centre, le PLR a accepté ce samedi, suite à de longues discussions en assemblée, de s’unir avec les autres partis de droite pour l’élection au Conseil d’État le 23 mars 2025. Le parti libéral-radical présentera trois candidats. Quentin Di Meo vise le Château en compagnie des sortants Crystel Graf et Laurent Favre. Le Vallonnier de 31 ans est actuellement député et président du groupe PLR au Grand Conseil.





L’UDC salue « un pas décisif »

Avec cette volonté confirmée par Le Centre et le PLR, l’alliance de droite, appelée « Alliance neuchâteloise », est en bonne voie. Il ne reste que l’UDC qui doit se prononcer, le 6 novembre prochain lors d’une assemblée générale à huis clos. Le parti a indiqué ce samedi dans un communiqué, qu’un « pas important dans ce processus historique » est franchi. Si les membres de l’UDC acceptent cette alliance, elle se traduira par une liste de cinq candidats : trois PLR (Quentin Di Meo, Crystel Graf et Laurent Favre), une élue du Centre (Manon Freitag) et un UDC. L’Union démocratique du centre proposera à l’assemblée la candidature de Thierry Brechbühler, actuel conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. Les candidatures de ce dernier et de Manon Freitag ont également été validées par le PLR ce samedi. /comm-lgn