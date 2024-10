Disparition d’une personne âgée à La Chaux-de-Fonds

Avis de disparition à La Chaux-de-Fonds. Depuis dimanche 16h, Monique P. n’est pas rentrée à son domicile. Cette personne souffre de perte de mémoire et peut être désorientée, communiquent les forces de l’ordre ce lundi.

Monique P. est âgée de 82 ans, mesure 153 cm, est de corpulence svelte et de type européen. Au moment de sa disparition, elle portait une veste polaire chinée noire et blanche, un pantalon noir, des chaussures de ville brunes et un sac à main en bandoulière en cuir brun foncé.

Toute personne ayant vu ou aperçu cette femme à La Chaux-de-Fonds est priée de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-rgi