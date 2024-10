Les pneus M+S plus aux normes pour l'hiver

Depuis le 1er octobre, certains pneus ne sont plus aux normes. Il s’agit des gommes qui ont uniquement une inscription M+S soit « Mud and Snow », « Boue et Neige » en français. Michaël Bürri, garagiste à Tavannes, explique que les lettres M et S sont présentes sur pratiquement tous les pneus. Mais pour être dans les normes, il faut dorénavant un sigle de montagne avec un flocon à l’intérieur à côté de ces lettres. C’est ce symbole qui est décisif maintenant. Michaël Bürri explique : « Avec le temps, ce pneu M+S a été notifié surtout sur les pneus quatre saisons, qui étaient également en tolérance pour marché sur la neige. Mais ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. » Le choix des autorités a été donc de durcir la législation et de différencier ce sigle afin de garantir une plus grande sécurité dans des conditions hivernales.