Young Boys démarre son aventure européenne

Des grosses affiches

« En tant que petit poucet, on avait la certitude de prendre au moins 3-4 gros. On les a avec l’Inter, Barcelone. On a aussi l’Atalanta qui a gagné l’Europa League. Donc des gros morceaux, de belles montagnes ». Quant à savoir si cette nouvelle formule va avantager YB, Steve von Bergen répond : « J’ai vu une statistique avec un algorithme qui a été fait par l’UEFA et qui dit qu’il faut huit points pour pouvoir se qualifier, pour ne pas être dans les neuf derniers. Ce sera notre objectif sur huit matches. (…) Ce qui ne va pas être chose facile ». Pour y parvenir, Steve von Bergen explique qu’il va falloir aller « battre Étoile Belgrade à la maison, faire un bon résultat à l’extérieur, que ce soit à Celtic ou à Stuttgart et bien commencer la campagne ce mardi contre Aston Villa. » /jpp-sma