À Sierre, « l’ambiance pesante et la désolation » marque un Neuchâtelois

Trois jours d’aide intensifs en Valais pour des pompiers neuchâtelois. Au moins une quarantaine d’entre eux ont été mobilisés, en réponse à l’appel d’aide extracantonal lancé par les autorités valaisannes dimanche matin. La montée des eaux du Rhône a engrangé de nombreux dégâts notamment à Sierre, près des habitations, mais aussi aux abords de certaines entreprises.

Le commandant du service de défense incendie et de secours du Val-de-Travers, Patrick Piaget et trois de ses collègues faisaient partie des Neuchâtelois présents en Valais. Le commandant a même passé trois jours là-bas. D’abord à Monthey dimanche dès 10h30, afin de pomper l’eau dans une STEP. Puis les pompiers neuchâtelois se sont dirigés vers Sierre, dimanche après-midi et jusqu’à mardi soir. « Là, le Rhône était arrivé dans la ville. C’était émotionnellement lourd », témoigne Patrick Perret, de retour au Val-de-Travers. Ce qui l’a marqué ? « L’ambiance pesante, le désarroi des gens, la tristesse et la désolation, aussi visuelle. Il faut le dire : les rues arrachées, les ponts fermés, beaucoup de bois charriés dans la ville. Tout était sale, il y avait énormément de boue dans les rues. » Le tout contrastait avec la météo rayonnante du dimanche après-midi.