« Ça fait plaisir de ne pas être parqué à côté d’une déchèterie ou d’une Step »

Être accueilli dans un espace adéquat, c’est la croix et la bannière pour les Yéniches. Les gens du voyage suisses sont installés depuis samedi à Auvernier. Une vingtaine de familles y ont posé leur caravane. Les autorités communales de Milvignes ont répondu favorablement à la demande de la communauté de bénéficier d’un terrain durant quelques semaines. « Et c’est plutôt rare », souligne le président de l’association « Défense des gens du voyage suisses ». Stève précise « avoir contacté une centaine de communes cet hiver. Et une seule commune, qui ne nous avait pas encore accueillis, a accepté : Milvignes ».

Stève et les siens ont donc été « surpris en bien » et sont d’ailleurs « ravis » de l’emplacement mis à disposition par les autorités. « Souvent, on veut nous cacher ou on nous parque à côté d’une déchèterie ou d’une Step », déplore-t-il. Et comment interprète-t-il les craintes autour de leur venue ? « C’est une peur de l’inconnu, une méconnaissance de qui nous sommes. Il y aussi un amalgame avec les communautés étrangères du voyage ». Avant de rappeler que les Yéniches « sont des personnes au passeport suisse, qui vivent comme des Suisses, qui ont la culture du travail, et qui aspirent juste au respect du peuple nomade ».