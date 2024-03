Commentaire : une nuit gravée dans l’histoire du HCC

Depuis le 21 mars 2023 au Kleinholz d’Olten, tout le monde en rêvait. Fêter un nouveau titre, mais à la maison cette fois. Et hier soir ces vœux ont été exaucés. Nuit magique. Ce 26 mars 2024 restera gravé dans l’histoire du HCC et dans le cœur de ses fans. Et peut-être que dans dix ans certains se diront « j’y étais, ce soir-là et tu te souviens, c’était encore dans l’ancienne patinoire ! »

Un grand bravo à cette équipe. Triompher l’an passé après 27 ans de disette était un exploit tellement jubilatoire et confirmer douze mois plus tard est un accomplissement remarquable.

Même si les GCK Lions ne forment qu’un club-école sans vrai public, sur la glace, les Lionceaux ont été un finaliste à la hauteur.

Ce HCC a peut-être été à peine moins flamboyant cette saison, mais les champions en titre ont parfaitement assumé leur statut d’équipe à battre. Malgré les nombreuses blessures. Malgré les départs d’un mercenaire et d’un talentueux pigiste étranger. Malgré aussi le couperet tombé, tombé en milieu de saison, du refus de la candidature chaux-de-fonnière à la National League.

Ce deuxième sacre répond à une certaine logique. Le HCC possède un super staff technique et l’équipe la plus talentueuse et pas la moins soudée de deuxième division, poussée par un public chaux-de-fonnier qui c’est bien connu, n’est jamais aussi chaud que quand son équipe est la meilleure.

Un public qui grandit. Et qui est à l’étroit dans les Mélèzes actuels pour les grandes occasions. Double champion en titre, double vainqueur de la saison régulière, le HCC est le patron de la Swiss League. L’équipe sera tout aussi forte sur le papier la saison prochaine. Et si le club déniche un deuxième joueur étranger du niveau du Norvégien Sondre Olden, les Abeilles pourront viser la passe de trois, perspective qu’il y a peu encore, personne n’aurait osé imaginer.

Aux dirigeants du HCC maintenant de gagner des matches en coulisses, de prouver que le club peut être un partenaire économique solide dans un projet de rénovation de la patinoire des Mélèzes au financement encore nébuleux. Et de continuer de se professionnaliser pour se rapprocher de l’élite.

Mais dans l’immédiat, La Chaux-de-Fonds et son club de hockey ont bien mérité de faire la fête, encore une fois.