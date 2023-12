Neuchâtel Xamax va revoir sa structure de formation

Du changement à venir pour le secteur de la formation à Neuchâtel Xamax. Le club de la Maladière indique jeudi matin que l’entente entre l’Association jurassienne de football, le FC Bienne, la Xamax Academy et Neuchâtel Xamax ne sera pas reconduite lors de la prochaine saison. « En tout cas pas dans sa forme actuelle », explique Christophe Moulin, directeur du football du club « rouge et noir ».





En recherche « d’optimisations »

La convention actuelle entre les différents acteurs aurait été reconduite tacitement pour une saison supplémentaire au 31 décembre 2023, raison pour laquelle Neuchâtel Xamax a pris cette décision ce jeudi. « Dans cette entente, il y a des conditions, et les conditions actuelles ne nous conviennent plus. Nous voulons optimiser notre formation et progresser sur le plan sportif, et la présente convention nous bridait », explique Christophe Moulin.





Vers la fin des équipes « BEJUNE » ?

Se pose alors la question des équipes des principaux concernés, celles des jeunes, nommées Team Xamax-BEJUNE. Vont-elles disparaître ? Difficile à dire pour le moment. « Nous voulons poursuivre la collaboration, mais pas dans ces conditions. Un nouveau projet, dont les bases ont déjà été posées, doit être validé par l’Association suisse de football ». Il faudra donc attendre que l’ASF statue sur le sujet pour en savoir plus. /comm-gjo