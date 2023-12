Budget de la discorde accepté au Locle

C’était gauche contre droite jeudi soir au Locle, lors de la séance du Conseil général. Il était question du budget 2024 et de son déficit de 2,4 millions de francs. Si finalement il a été accepté par 20 voix pour, 13 contre et une abstention, rien n’a été simple.

Et ça a déjà été compliqué avant la séance, en commission financière. Elle s’est réunie à 4 reprises entre le 2 et le 22 novembre, et au terme de ces rencontres, les commissaires n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Cinq se sont prononcés en faveur du budget et cinq contre. Ce sont donc deux propositions que la commission a fait au conseil général jeudi soir. Soit accepter un budget qui laisse entrevoir une amélioration pour la suite et demander des propositions pour l’avenir, soit refuser le budget tel qu’il est proposé.

Dans les rangs du législatif, la discord a continué de régner. Le groupe PLR a conditionné son acceptation à l’approbation par le législatif de deux premières mesures d’économies : la suppression des sommes prévues en 2024 pour les allocations complémentaires communales AVS et les allocations de Noël. Une économie de 630'000 francs, un quart du déficit budgétaire, a imagé le rapporteur libéral radical.