Dixi Polytool mise sur le solaire

Un toit rempli de panneaux solaires pour Dixi Polytool. Le fabricant d’outils de précision basé au Locle a inauguré ce jeudi une station photovoltaïque. Elle comprend 2'135 panneaux et a un potentiel de production d’un million de kilowattheures par an. Dixi Polytool est un consommateur important d’électricité, avec environ 3 millions de kilowattheures par année. Cette station pourra donc lui assurer un tiers de sa consommation. Et cela comporte plusieurs avantages pour l’entreprise locloise. Cela diminue notamment les incertitudes au niveau de l’approvisionnement et également celles quant à la forte variabilité des prix. Pour Marc Schuler, directeur de Dixi Polytool, cela permet aussi de « faire sa part » dans la transition écologique. Une transition nécessaire actuellement, explique-t-il, et pour laquelle l’Arc jurassien propose de nombreuses solutions en termes d’innovation. C’était d’ailleurs un point très important pour Dixi Polytool : le Swissmade.