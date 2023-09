« Belle, bonne et bien sonnante… »

L’art des cloches est donc très important sur le territoire neuchâtelois. Le Canton comporte aussi des particularités au niveau des sonneries et cela également au niveau régional, selon Fabienne Hoffmann. « On devait demander au Conseil d’État pour faire des sonneries, pour ne pas avoir des sonneries diverses. On sait que par exemple à La Chaux-de-Fonds, les cloches sonnaient à 22h, ce qu’est encore le cas aujourd’hui. »