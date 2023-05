BCN Tour : l’épilogue neuchâtelois confirme Sintes et Monney

Le BCN tour 2023 a couru sa dernière étape mercredi à Neuchâtel. Ce sont Loïc Berger et Marion Monney qui se sont imposés après 10,4 kilomètres d’efforts, avec un chrono respectivement de 33’31’’8 et 40’37’’3.

La course a suivi le chemin classique de cette étape. Si le parcours partait des patinoires du littoral et rejoignait l’Avenue du 1er Mars, il était loin d’être plat. Dès la fin du premier kilomètre, les sportifs ont dû résister à une longue montée dans les hauts de Neuchâtel. Près de 280m de dénivelé positif. Avant de redescendre au 7e kilomètre pour rejoindre leur point de départ.

Chez les hommes, la deuxième place de l’étape a été remportée par Gabriel Sintes, 22 secondes derrière Loïc Berger, et la troisième place par Mickael Marti à 1’05’’ du gagnant. Chez les femmes c’est Nathalie Geiser qui a remporté la médaille d’argent de l’étape, 50 secondes derrière Marion Monney. La troisième est quant à elle arrivée 2 minutes 26 plus tard.

Les têtes de classement ont conservé leurs maillots jaunes

L’étape n’a pas bouleversé les deux classements généraux : Gabriel Sintes, de Rochefort, et la fribourgeoise Marion Monney sont les deux lauréats du BCN Tour 2023. Cette dernière cumule plus de 12 minutes d’avance sur la deuxième, Monique Hoffer de Tschugg, et plus de 15 minutes sur la troisième, Laurence Yerly de Cernier.

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance pour la Fribourgeoise, souffrant d’une tendinite au genou au début du tour.