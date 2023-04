Prémisses d’une fusion dans la Vallée de La Brévine

Fusion à l’étude dans la Vallée de La Brévine. Les exécutifs des communes de La Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péquignot et de La Brévine ont annoncé vendredi leur souhait d'entamer une réflexion de fond sur les avantages et les inconvénients d'une éventuelle fusion des trois entités. Cette décision intervient dans un contexte de « complexification croissante » de l'environnement administratif des communes de petite taille, qui ont de plus en plus de mal à répondre aux exigences des autorités cantonales et fédérales.