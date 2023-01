Deux Bréviniers remportent la S'kiffé Froid

Une édition glaciale mais réussie pour la S'kiffé Froid. La course de ski nordique nocturne de La Brévine, comptant pour le Viteos Ski Tour, a consacré samedi le duo Benjamin Rosselet-Marcel Ott chez les hommes. Avec une marge de seulement 4 secondes, les vainqueurs se sont imposés devant deux équipes tricolore. Celle de Julien Bellabouvier et Stéphane Barthod, et l’autre composée de Noam Kilchoer et Baptiste Plancon. Chez les dames, Solène Faivre et Emma Wütrich se sont imposées.

Les participants devaient parcourir dix tours de 500 mètres autour de la Sibérie de la Suisse. /lre