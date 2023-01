Avis de disparition

Ce jeudi vers 11h30, François A., âgé de 80 ans, a quitté le home où il réside à Colombier dans le canton de Neuchâtel. L’homme se trouve en état de grande fragilité et peut être désorienté.



Il est monté dans un bus en direction de Neuchâtel et n’a pas pu être localisé depuis. Il aurait éventuellement été vu au centre-ville de Neuchâtel en début d’après-midi. La Police neuchâteloise a été informée par le personnel du home et des recherches ont été entreprises.



François A. est un homme de 80 ans qui mesure 1.78 m et de corpulence mince. Ses yeux sont bruns, il a les cheveux mi-courts et une barbe de deux jours. Au moment de quitter le home, il était vêtu entièrement de gris : veste grise foncée, pantalon et pull gris. Malentendant, légèrement voûté, il se déplace et s’exprime également avec difficultés.Toutes les personnes qui peuvent fournir des renseignements au sujet de cette personne sont priées de contacter la Police neuchâteloise au 032 889 90 00. En sa présence, la Police suggère de le retenir avec ménagement et de les avertir immédiatement. /comm-cde