Agression à La Chaux-de-Fonds

Un homme de 75 ans a été agressé mardi entre 12h15 et 12h30 à La Chaux-de-Fonds. Le septuagénaire marchait à la rue de la Serre à la hauteur du numéro 65 lorsqu’il a été accosté par un jeune homme. Ce dernier, après l'avoir distrait, lui a arraché son collier. Le voleur a pris la fuite à pied. La victime, bien que choquée, n'a pas été blessée. L'auteur est âgé entre 16-20 ans, il mesure entre 1,75m et 1,80m, il est de type magrébin et de corpulence normale. Il était vêtu entièrement de noir au moment des faits et portait une doudoune à capuche. Les témoins de cette agression, ou étant en mesure d'apporter des informations, sont invités à prendre contact avec la Police neuchâteloise de La Chaux-de-Fonds au 032/889 72 72. /comm-sma