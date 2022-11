Avis de disparition

Aline D. a disparu de Sévaz, un village au sud du lac de Neuchâtel, sur le territoire du canton de Fribourg depuis mardi matin vers minuit et demi. La jeune femme, âgée de 24 ans, mesure 176 centimètres et est de corpulence mince. Ses cheveux sont bruns et mi-longs. Au moment de sa disparition, Aline D. portait un pantalon noir et un pull ample de couleur claire. Selon la Police cantonale fribourgeoise, elle pourrait se trouver dans la région lausannoise. Les forces de l’ordre précisent qu’elle s’exprime en français et qu’elle pourrait être désorientée.

Toute personne ayant des renseignements concernant cette disparition est priée de prendre contact avec la Police fribourgeoise au 026 304 17 17 ou avec le poste de police le plus proche. /comm-cwi