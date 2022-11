Nombre d’apprentis en hausse à Neuchâtel

Le nombre d'apprentis est à nouveau à la hausse dans le canton de Neuchâtel. Le mode dual, alternant apprentissage en entreprise et en école professionnelle, atteint un taux record de 78,5%. Sur les 5485 personnes en formation professionnelle, 4253 ont choisi le mode dual.

La rentrée scolaire 2022 a enregistré 1736 nouveaux contrats d’apprentissage. « Cette augmentation démontre l’engagement des entreprises neuchâteloises dans la formation d’une relève qualifiée, dans un contexte de pénurie de personnel touchant plusieurs domaines », a indiqué vendredi le canton de Neuchâtel.

Le contrat-formation, alimenté par une contribution des employeurs neuchâtelois, entré en vigueur en janvier 2020, soutient cette expansion. Cette mesure permet de redistribuer 5000 francs en moyenne, par apprenti, aux entreprises formatrices.

Du côté des trois lycées neuchâtelois, l’effectif total 2022-2023 connait une légère baisse avec 2503 lycéens qui suivent actuellement un cursus en maturité gymnasiale, maturité spécialisée ou culture générale, contre 2551 l'année scolaire précédente. Ce recul s'explique pour des raisons démographiques.

Les branches dites scientifiques avec les options spécialisées « biologie et chimie » et « physique et application des mathématiques » représentent la moitié des orientations choisies. /ATS-aba